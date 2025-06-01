Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге в среду, 4 июня, передает 24 Канал. Украина не будет оставлять действий агрессора без ответа.

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Что рассказал Зеленский

По словам президента, Украина может нарушать правила прекращения огня, если это делает Россия.

То есть это не значит, что мы параллельно с тем, что хотим прекращения огня, ничего не делаем. Это наш подход... Мы должны выбирать правила. Я считаю, что если правила прекращения огня для всех, то они для всех,

– сказал Зеленский.

Кроме того, он наградил закрытым указом работников СБУ за проведение спецоперации "Паутина" на территории России.

Напомним, ранее представитель украинского МИД отметил, что если бы страна-агрессор была готова к миру, то не потерпела бы поражения стратегической авиации. "Цели Украины – это легитимные военные цели. И Украина с 11 марта выражает свою полную готовность к перемирию. И если бы они (россияне – 24 Канал) тоже были готовы, то не потеряли бы свои самолеты", – отметил он.

