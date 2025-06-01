В соцсетях граждане страны-террористки даже принялись угрожать Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

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Реакция россиян на спецоперацию "Паутина"

Часть россиян в истерике собралась в комментариях в телеграмм-канале украинского журналиста Виталия Глаголы.

Он заметил, что у российских пользователей "конкретно подгорает".

"В сообщениях мне – истерика, в личные – угрозы..." – написал журналист.

Осторожно, нецензурная лексика! Угрозы от россиян / Скриншоты Виталия Глаголы

В своих же телеграмм-каналах россияне публикуют фото контейнеров, из которых вылетали дроны.

Я вроде бы легонько намекаю, что сейчас неплохо бы поискать вокруг наших потенциальных объектов нападения такие контейнеры. Бл**ь, про**ать такие контейнеры, конечно, надо было очень постараться. Но мы смогли,

– горюют россияне.

К слову, официально российские власти до сих пор не комментировали атаки на свои аэродромы, а военкоры тем временем жалуются потерям, ведь борта стратегической авиации Ту-95 и Ту-22 давно были сняты с производства, и восстановить их нечем.

"Соответственно, эти потери не восстановить. Это без преуменьшения очень серьезный ущерб стратегической составляющей, вызванный как серьезными просчетами в работе спецслужб, так и равнодушным отношением к авиатехнике, которая даже после всех атак стояла на открытом поле без укрытий", – жалуются российские военкоры.

Также россияне жалуются, что уже давно надо было сформировать мобильные группы "певео".

Осторожно, нецензурная лексика! Истерика у россиян / Скриншоты из соцсетей

ГУР использует свою агентуру с начала СВО как только можно. Результаты можно увидеть невооруженным взглядом: провоз взрывчаток, сборы дронов, разведка, убийства, подрывы, уничтожение объектов. Вот лично я знаю, что большая часть агентуры пророссийской свалила/была убита при выполнении дебильных заданий а-ля "расклей листовку" или "сходи и посмотри куда прилетело"/задержана и сидит/отказалась от сотрудничества,

– также злится один из россиян.

То, что произошло, называют "стыдом" и добавляют – если бы Россия воевала с НАТО, то ее разнесли бы вдребезги за несколько часов, учитывая то, как Украина "легко снесла" стратегические бомбардировщики.