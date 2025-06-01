У соцмережах громадяни країни-терористки навіть взялися погрожувати Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канали.

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Реакція росіян на спецоперацію "Павутина"

Частина росіян в істериці зібралася у коментарях у телеграм-каналі українського журналіста Віталія Глаголи.

Він зауважив, що у російських користувачів "конкретно підгоряє".

"У повідомленнях мені – істерика, в особисті – погрози…" – написав журналіст.

Обережно, нецензурна лексика! Погрози від росіян / Скриншоти Віталія Глаголи

У своїх же телеграм-каналах росіяни публікують фото контейнерів, з яких вилітали дрони.

Я начебто легенько натякаю, що зараз непогано б пошукати навколо наших потенційних об'єктів нападу такі контейнери. Бл**ь, про**ати такі контейнери, звичайно, треба було дуже постаратися. Але ж ми змогли,

– горюють росіяни.

До слова, офіційно російська влада досі не коментувала атаки на свої аеродроми, а воєнкори тим часом бідкаються втратам, адже борти стратегічної авіації Ту-95 і Ту-22 давно були зняті з виробництва, і відновити їх нема чим.

"Відповідно, ці втрати не відновити. Це без применшення дуже серйозна шкода стратегічної складової, викликана як серйозними прорахунками в роботі спецслужб, так і байдужим ставленням до авіатехніки, яка навіть після всіх атак стояла на відкритому полі без укриттів", – скаржаться російські воєнкори.

Також росіяни бідкаються, що уже давно треба було сформувати мобільні групи "певео".

Обережно, нецензурна лексика! Істерика у росіян / Скриншоти з соцмереж

ГУР використовує свою агентуру з початку СВО як тільки можна. Результати можна побачити неозброєним поглядом: провезення вибухівок, збори дронів, розвідка, вбивства, підриви, знищення об'єктів. Ось особисто я знаю, що більша частина агентури проросійської звалила/була вбита при виконанні дебільних завдань а-ля "розклей листівку" або "сходи і подивися куди прилетіло"/затримана і сидить/відмовилася від співпраці,

– також злиться один із росіян.

Те, що сталося, називають "соромом" і додають – якби Росія воювала з НАТО, то її рознесли б вщент за декілька годин, зважаючи на те, як Україна "легко знесла" стратегічні бомбардувальники.