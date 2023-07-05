Через несколько часов стражи порядка обнародовали видео спецоперации. Во время нее пострадали два бойца Корда.

Обратите внимание Взрыв в Шевченковском райсуде: что известно об Игоре Гуменюке, который его устроил

Проведение полицейской спецоперации в Шевченковском суде Киева: видео с места происшествия Напомним: злоумышленник погиб, когда взорвал взрывное устройство во время штурма. Двое бойцов КОРДа получили ранения,

– говорится в сообщении.

Спецоперация в Шевченковском райсуде: смотрите видео

Спецоперация стражей порядка / Фото Нацполиции

Взрыв в Шевченковском райсуде – главное

Взрыв раздался около 18:00 в Шевченковском райсуде. Игорь Гуменюк, почти 8 лет находившийся в СИЗО, после заседания сначала закрылся в туалете. Впоследствии мужчина приоткрыл дверь и бросил в караул взрывчатку. Далее Гуменюк пытался скрыться из зала суда.

В МВД рассказали, что конвоиры пытались задержать мужчину. Его остановили выстрелом в воздух. Мужчина на контакт не шел. Бойцы Корда пытались деблокировать дверь. Когда это произошло, Гуменюк бросил взрывчатку. Двое бойцов КОРДА пострадали. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Тем временем Гуменюк погиб от взрыва.