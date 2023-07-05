Через декілька годин правоохоронці оприлюднили відео спецоперації. Під час неї постраждали двоє бійців КОРДу.

Зверніть увагу Вибух у Шевченківському райсуді: що відомо про Ігоря Гуменюка, який його влаштував

Проведення поліцейської спецоперації у Шевченківському суді Києва: відео з місця події. Нагадаємо: зловмисник загинув, коли підірвав вибуховий пристрій під час штурму. Двоє бійців КОРДу отримали поранення,

– мовиться у повідомленні.

Спецоперація у Шевченківському райсуді: дивіться відео

Спецоперація правоохоронців / Фото Нацполіції

Вибух у Шевченківському райсуді – головне

Вибух пролунав близько 18:00 у Шевченківському райсуді. Ігор Гуменюк, який майже 8 років перебував у СІЗО, після засідання спершу закрився у туалеті. Згодом чоловік прочинив двері й кинув у караул вибухівку. Далі Гуменюк намагався втекти з зали суду.

У МВС розповіли, що конвоїри намагалися затримати чоловіка. Його зупинили пострілом у повітря. Чоловік на контакт не йшов. Бійці КОРДу намагалися деблокувати двері. Коли це сталося, Гуменюк кинув вибухівку. Двоє бійців КОРДу постраждали. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Тим часом Гуменюк загинув від вибуху.