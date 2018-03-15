Спецоперация с привлечением 120 правоохранителей: спецслужбы разоблачили крупную банду

На территории Волынской и Львовской областей действовало крупная вооруженная группировка, в состав которой входило около 25 человек. Они специализировались на кражах нефтепродуктов в особо крупных размерах.

Задержать банду удалось, когда они 14 марта осуществляла "врезку" в крупнейшую в мире систему магистральных нефтепроводов "Дружба", сообщили в ГПУ. До этого используя в качестве средств и орудий совершения преступлений дорогостоящую спецтехнику и оборудование, многочисленный транспорт, средства связи, специально приспособленные помещения, правонарушители осуществили несанкционированное вмешательство в магистральный нефтепровод компании "ПрикарпатЗападтранс". Оттуда на протяжении последних трех недель похитили 163 тонны дизельного топлива, причинив ущерб на общую сумму 4,14 миллиона гривен.

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Всего в операции по разоблачению правонарушителей в течение 14-15 марта одновременно привлечено 120 правоохранителей – прокуроров, оперативников и следователей, проведено 42 обыска, обнаружено и изъято 3 единицы оружия, в том числе автомат и пулемет, похищенное топливо объемом 60 тонн, наличные средства, драгоценности , задержаны 15 человек.