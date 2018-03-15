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Организаторами борделей оказались полицейские-борцы с торговлей людьми, – ГПУ

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Изъятые деньги во время обысков
Изъятые деньги во время обысков

Правоохранители задержали должностных лиц из управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Их подозревают в организации заведений, где предоставлялись услуги интимного характера. А также в том, что они превращали людей в проституток.

Задержание произошло 15 марта. Для этого правоохранителям пришлось провести тщательно спланированные специальные операции по выявлению и пресечению деятельности заведений, которые предоставляют услуги интимного характера. Всего было проведено 15 обысков, сообщили в ГПУ.

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Стоит отметить, что обыски провели в заведениях, которые маскировались под массажные салоны в Виннице и других регионах государства, а также в помещениях, автомобилях и служебных кабинетах полицейских.

Во время обысков обнаружили и изъяли кучу денег (гривны, доллары США, евро и другие), полученные за занятие проституцией, сейфы, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты, черновые записи, биологические образцы, предметы, похожие на огнестрельное оружие, боеприпасы, холодное оружие и паспорта лиц, втянутых в занятия проституцией, и тому подобное.

Во время обысков изъяли оружие

Уже установлено, что должностные лица управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, используя служебное положение, по предварительному сговору с другими лицами, вовлекли женщин в занятие проституцией.

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За совершенное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Теги: Новости Украины Винница ГПУ Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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