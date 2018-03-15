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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Спецоперація із залученням 120 правоохоронців: спецслужби викрили потужну банду

2057 Читать новость на русском
Вилучена під час обшуку зброя
Вилучена під час обшуку зброя

На території Волинської та Львівської областей діяло потужне озброєне угруповання, до складу якого входило близько 25 осіб. Вони спеціалізувалися на крадіжках нафтопродуктів у особливо великих розмірах.

Затримати банду вдалося, коли вони 14 березня здійснювала "врізку" у найбільшу в світі систему магістральних нафтопроводів "Дружба", повідомили у ГПУ. До цього використовуючи у якості засобів та знарядь вчинення злочинів високовартісну спецтехніку та обладнання, численний транспорт, засоби зв'язку, спеціально пристосовані приміщення, правопорушники здійснили несанкціоноване втручання у магістральний нафтопровід компанії "Прикарпатзахідтранс". Звідти упродовж останніх трьох тижнів викрали 163 тонни дизельного пального, заподіявши збитків на загальну суму 4,14 мільйона гривень.

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Загалом до операції із викриття правопорушників упродовж 14-15 березня одночасно залучено 120 правоохоронців – прокурорів, оперативників та слідчих, проведено 42 обшуки, виявлено та вилучено 3 одиниці зброї, у тому числі автомат та кулемет, викрадене пальне обсягом 60 тонн, готівкові кошти, коштовності, затримано 15 осіб.

Теги: Новини України Кримінальні новини ГПУ
Джерело: 24 Канал
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