Спецоперація із залученням 120 правоохоронців: спецслужби викрили потужну банду

На території Волинської та Львівської областей діяло потужне озброєне угруповання, до складу якого входило близько 25 осіб. Вони спеціалізувалися на крадіжках нафтопродуктів у особливо великих розмірах.

Затримати банду вдалося, коли вони 14 березня здійснювала "врізку" у найбільшу в світі систему магістральних нафтопроводів "Дружба", повідомили у ГПУ. До цього використовуючи у якості засобів та знарядь вчинення злочинів високовартісну спецтехніку та обладнання, численний транспорт, засоби зв'язку, спеціально пристосовані приміщення, правопорушники здійснили несанкціоноване втручання у магістральний нафтопровід компанії "Прикарпатзахідтранс". Звідти упродовж останніх трьох тижнів викрали 163 тонни дизельного пального, заподіявши збитків на загальну суму 4,14 мільйона гривень.

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Загалом до операції із викриття правопорушників упродовж 14-15 березня одночасно залучено 120 правоохоронців – прокурорів, оперативників та слідчих, проведено 42 обшуки, виявлено та вилучено 3 одиниці зброї, у тому числі автомат та кулемет, викрадене пальне обсягом 60 тонн, готівкові кошти, коштовності, затримано 15 осіб.