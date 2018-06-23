Спецоперация со стрельбой и брошенной гранатой на Одесщине: появились детали

23 июня в селе Курисово, что в Лиманском районе Одесской области, вооруженный обрезом охотничьего гладкоствольного ружья мужчина 1982 года рождения, который стоит на учете как психически больной человек и как наркоман, заперся в доме и бросил в полицейских, что прибыли на вызов, шумовую гранату. Кроме того, злоумышленник из ружья ранил одного из правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области на своем официальном сайте.

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Как рассказали правоохранители, получив сообщение от врачей о том, что, прибыв на вызов к 35-летнему мужчине который состоит на учете как наркозависимый, в доме они заметили ружье, для проверки на место инцидента отправились сотрудники полиции.

"Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. В помещении вместе с ним находилась его мать. После этого он произвел выстрел из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробное ранение левого предплечья и туловища", – добавляют они.

По словам правоохранителей, в связи с этим на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции, руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецподразделение КОРД.



Психически неуравновешенный ранил милиционера: на Одесщине сотрудники КОРДа провели спецоперацию

Кроме того, по словам советника главы одесской Нацполиции Руслана Форостяка, также на месте присутствовали усиленные наряды правоохранителей, ГСЧС и медики, а также был введен в действие оперативно-тактический план "Гром".

"С гражданином были начаты переговоры с целью убедить его сложить оружие и сдаться правоохранителям и врачам. Ситуация была осложнена тем, что к домовладению зашла мать больного, и не желает самостоятельно покинуть дом, были обоснованные основания, что она так же могла стать заложником в дальнейшем, угроза была вполне реальной", – отметил он.

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В то же время в полиции констатировали, что также была проведена эвакуация гражданского населения из зоны проведения полицейских мероприятий.



Работники полиции эвакуировали население из зоны проведения операции, а со злоумышленником начали переговоры

"В результате спецоперации злоумышленник задержан. Среди гражданского населения никто не пострадал. На месте происшествия работали специалисты взрывотехнического управления. Продолжается расследование. Оперативный план "Гром" завершено", – подытожили полицейские.

Видео, как на Одесчине правоохранители провели спецоперацию: психически неуравновешенного мужчину, который забаррикадировался, задержано

Напомним, ранее Руслан Форостяк в комментарии журналистам сообщал, что в Одесской области психически неуравновешенный мужчина взял в заложницы свою мать и забаррикадировался, но в итоге правоохранители убедили его сдаться.