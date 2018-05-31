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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Спецоперацию с Бабченко изобразили в карикатуре

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Аркадий Бабченко справа
Аркадий Бабченко справа / ukrainian.voanews

Российский карикатурист Сергей Елкин создал карикатуру на тему так называемого "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Соответствующее изображение художник опубликовал в издании DW.

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На рисунке журналист изображен в образе Иисуса Христа. Таким образом карикатурист проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

Спецоперацию с Бабченко изобразили в карикатуре

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить как свидетель.

Кто такой Аркадий Бабченко?Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.

 

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Карикатура
Источник: 24 Канал
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