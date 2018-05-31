Російський карикатурист Сергій Йолкін створив карикатуру на тему так званого "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка.

Відповідне зображення художник опублікував у виданні DW.

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На малюнку журналіст зображений у образі Ісуса Христа. Таким чином карикатурист проілюстрував спецоперацію СБУ.



Спецоперацію з Бабченком зобразили у карикатурі

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка буде проходити як свідок.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.