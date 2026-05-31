Более 500 целей за неделю: как "Альфа" СБУ полностью парализует логистику оккупантов

Подразделение "Альфа" СБУ продолжает системно бить по тыловой логистике российских оккупантов. Только за последнюю неделю операторы FPV-дронов поразили более 500 единиц вражеской техники.

Видео успешной работы украинских защитников показали в Службе безопасности Украины.

Как подразделение "Альфа" уничтожает оккупантов?

Подразделение специального назначения "Альфа" Службы безопасности Украины продолжает наносить удары по тыловой логистике российских войск. Основной акцент работы операторов FPV-дронов направлен на уничтожение транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает поставки боеприпасов, горючего и техники оккупантов.

В СБУ отмечают, что именно логистика является критическим элементом боеспособности противника, ведь без нее затрудняется подвоз ресурсов, ротация подразделений и поддержка боевых позиций. По данным ведомства, только в течение последней недели было поражено более 500 единиц вражеского автотранспорта, включая грузовики и специализированную технику.

Операции проводятся системно и направлены на постепенное истощение логистических возможностей российской армии в зоне боевых действий.

Кроме того, издание Defense Express сообщает, что экипаж "Альфа" Центра управления разведкой Командования объединенных сил ранее поразил российскую радиолокационную станцию "Небо-СВУ", которая является важным элементом вражеской ПВО. Для продолжения таких операций Благотворительный фонд Сергея Притулы передал подразделению еще 10 барражирующих боеприпасов, приобретенных в рамках сбора "Челюсти".

Основными целями экипажа остаются российские радары, зенитные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. Военные отмечают, что даже повреждение таких объектов может вывести их из строя на несколько месяцев.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ установили огневой контроль над ключевыми подъездными путями к временно оккупированному Дебальцево в Донецкой области. Украинские военные нанесли удары по логистической инфраструктуре противника и вывели из строя путепровод на направлении Дебальцево – Алчевск, который российские войска использовали для переброски личного состава, техники и снабжения.

Параллельно подразделения беспилотных систем ГУР продолжают нарушать работу сухопутного коридора между Крымом и Донбассом и наносить удары по технике. Участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки. оккупантов в тыловых районах.