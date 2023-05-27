О создании спецподразделений рассказал глава СБУ Василий Малюк в проекте "Год. За кадром. Спецслужб". Первоначально диверсионные и контрдиверсионные мероприятия проводились только в 2 областях.
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Чем занимались подразделения
С начала полномасштабного вторжения в СБУ возникла необходимость создания специальных подразделений, которые занимались бы диверсионными и контрдиверсионными мероприятиями в некоторых областях. Первоначально подразделения начали работать на границах Киевской и Житомирской областей. По словам Малыша, основная цель – перерезание логистики врага.
По понятным причинам его (подразделения – 24 Канал) название и количество я говорить не буду. Но позволю себе поблагодарить за службу его руководителя - господина "Охотник", позволю назвать его позывной. И всему личному составу данного подразделения. Также к этому подразделению были добавлены силы партизанско-агентские,
– рассказал Малюк
Кроме того, сотрудники спецподразделений выполняли и другие задачи. К примеру, смогли уничтожить тыловой пункт управления противника. Первоначально такие подразделения работали только в двух областях на Севере. Впоследствии такие спецназовцы начали работать на других территориях – в Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.
Интервью Василия Малюка: что заявил глава СБУ
- За время полномасштабного вторжения в Украине задержали около 300 российских агентов. Некоторые попадают на скамью подсудимых и несут наказание за госизмене, а часть – удается "перевербовать". В таких случаях перевербованные шпионы предоставляют россиянам дезинформацию, работающую в пользу Украины.
- В Украине задерживали "разнокалиберных" предателей – от обычных корректировщиков до Виктора Медведчука. В частности, кум Путина работал с 5-й службой ФСБ, планировавшей деятельность на территории Украины. Более того, Медведчук вносил коррективы в планы оккупантов.
- Не обошли в интервью и вопросы взрывов на Крымском мосту. В СБУ заявили лишь, что в октябре 2022 года предпринимали для этого "определенные меры", поскольку, по обычаям войны, логистический путь может быть целью. Однако давать больше подробностей в СБУ не стали.
- Ракетные удары по Днепропетровщине корректировали 7 человек, притворявшихся волонтерами. Российская агентурная сеть "Серб" общалась с военными, выдавая себя за благотворителей. В СБУ рассказали, что в ВСУ не догадывались, что общаются с предателями.