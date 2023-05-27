Про створення спецпідрозділів розповів голова СБУ Василь Малюк в проєкті "Рік. За кадром. Спецслужбіст". Спочатку диверсійні та контрдиверсійні заходи проводили лише у 2 областях.
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Чим займалися підрозділи
Від початку повномасштабного вторгнення в СБУ виникла потреба створення спеціальних підрозділів, які займалися б диверсійними та контрдиверсійними заходами у деяких областях. Спочатку підрозділи почали працювати на кордонах Київської та Житомирської областей. За словами Малюка, основна мета – перерізання логістики ворога.
Зі зрозумілих причин його (підрозділу – 24 Канал) назву і кількість я казати не буду. Але дозволю собі подякувати за службу його очільнику – пану "Охотніку", дозволю назвати його позивний. І всьому особовому складу даного підрозділу. Також до цього підрозділу були додані сили партизанські-агентурні,
– розповів Малюк.
Окрім того, працівники спецпідрозділів виконували й інші завдання. До прикладу, змогли знищити тиловий пункт управління противника. Спочатку такі підрозділи працювали лише у двох областях на Півночі. Згодом, такі спецпризначенці почали працювати на інших територіях – у Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Інтерв'ю Василя Малюка: що заявив голова СБУ
- За час повномасштабного вторгнення в Україні затримали близько 300 російських агентів. Деякі потрапляють на лаву підсудних і несуть покарання за держзраду, а частину – вдається "перевербувати". У таких випадках перевербовані шпигуни надають росіянам дезінформацію, що працює на користь Україні.
- В Україні затримували "різнокаліберних" зрадників – від звичайних коригувальників до Віктора Медведчука. Зокрема, кум Путіна працював з 5-ю службою ФСБ, яка планувала діяльність на території України. Ба більше, Медведчук вносив корективи у плани окупантів.
- Не оминули в інтерв'ю й питання вибухів на Кримському мосту. В СБУ заявили лише, що у жовтні 2022 року здійснювали для цього "певні заходи", оскільки за звичаями війни логістичний шлях може бути ціллю. Проте надавати більше подробиць в СБУ не стали.
- Ракетні удари по Дніпропетровщині коригували 7 осіб, які прикидалися волонтерами. Російська агентурна мережа "Серб" спілкувалася з військовими, видаючи себе за благодійників. В СБУ розповіли, що у ЗСУ не здогадувалися, що спілкуються зі зрадниками.