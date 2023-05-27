Про створення спецпідрозділів розповів голова СБУ Василь Малюк в проєкті "Рік. За кадром. Спецслужбіст". Спочатку диверсійні та контрдиверсійні заходи проводили лише у 2 областях.

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Чим займалися підрозділи

Від початку повномасштабного вторгнення в СБУ виникла потреба створення спеціальних підрозділів, які займалися б диверсійними та контрдиверсійними заходами у деяких областях. Спочатку підрозділи почали працювати на кордонах Київської та Житомирської областей. За словами Малюка, основна мета – перерізання логістики ворога.

Зі зрозумілих причин його (підрозділу – 24 Канал) назву і кількість я казати не буду. Але дозволю собі подякувати за службу його очільнику – пану "Охотніку", дозволю назвати його позивний. І всьому особовому складу даного підрозділу. Також до цього підрозділу були додані сили партизанські-агентурні,

– розповів Малюк.

Окрім того, працівники спецпідрозділів виконували й інші завдання. До прикладу, змогли знищити тиловий пункт управління противника. Спочатку такі підрозділи працювали лише у двох областях на Півночі. Згодом, такі спецпризначенці почали працювати на інших територіях – у Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Інтерв'ю Василя Малюка: що заявив голова СБУ