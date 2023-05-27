Про деталі справи Медведчука розповів голова СБУ Василь Малюк в проєкті "Рік. За кадром. Спецслужбіст". За його словами, зрадник співпрацював з резидентом "Професором", у якого на зв'язку стояли інші російські агенти.

До теми Малюк пояснив, чому піймані російські агенти "не завжди в кайданках", і скільки їх зловили

Як Медведчук допомагав росіянам

За минулий рік Служба безпеки України виявила понад 300 ворожих агентів. Інколи затриманих шпигунів вдається "перевербувати" й залучити його до роботи на користь України. За час повномасштабного вторгнення Україна затримувала "різнокаліберних" шпигунів – від звичайних коригувальників та збирачів інформації про місця дислокації ЗСУ до таких, як зрадник Віктор Медведчук.

Малюк в інтерв'ю підкреслив, що кум Путіна працював пліч-о-пліч з 5-ю службою ФСБ Росії. У них існував план під назвою "Промінь", до якого й вносив корективи Медведчук.

Це та служба (5-а служба ФСБ – 24 Канал), яка працює по Україні. Вона весь час цим займалася і це їх прямі функціональні обов'язки. І у них був навіть такий план, він називався "Промінь" (і в матеріалах справи це є), де Медведчук своєю рукою вносив корективи щодо того, як потрібно працювати й діяти в Україні. Мовиться про їх глибокі агентурні проникнення, про подальше створення окупаційних режимів на території України й так далі,

– розповів Малюк.

Голова СБУ підкреслив, що під час роботи по кейсу Медведчука, спецслужба виявила й багато інших джерел. До прикладу, вдалося виявити резидента "Професора", який працював з кумом Путіна на ФСБ. За словами Малюка, цей персонаж проживав і працював в Одесі. У резидента на зв'язку було безліч агентів з різних областей України. Вони збирали інформацію й передавали її "Професору", а той, своєю чергою, – надавав її Медведчуку й російським спецслужбам.

Як Медведчук працював на ФСБ: дивіться відео

Медведчук більше не адвокат

Зрадника затримали 12 квітня 2022 року. Довгий час спецслужби допитували Медведчука й проводили розслідування. У вересні 2023 року кума Путіна обміняли на 215 українських захисників, серед яких – 108 азовців.

Позбавили статусу народного депутата Медведчука лише у січні 2023 року на засіданні Верховної Ради, і лише нині – позбавили статусу адвоката. Це вже підтвердили у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії.

"Історична справедливість відбулась! Щойно Дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю", – зазначив депутат Київської облради Роман Титикало.