До складу мережі входили 7 людей. Про це глава СБУ Василь Малюк розповів у проєкті Дмитра Комарова.

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Прикидались волонтерами

Вони працювали по всіх можливих напрямках. Збирали інформацію щодо військових та цивільних. Також – організовували ракетні обстріли Дніпропетровської області.

Аби отримати інформацію, агенти виходили на військових та видавали себе за волонтерів. Наші захисники були впевнені, що спілкуються з людьми, які підтримують ЗСУ. Насправді це були агенти, які майже без перешкод отримували потрібні їм дані.

Однак СБУ їх викрила. Малюк зазначає, що контррозвідка – це постійна робота та пошук голки в копиці сіна. Зокрема, виявлення ворожих кротів у своїх лавах. Глава спецслужби зазначив, що такі випадки теж були.

Що відомо про затримання агентів

Групу "Серб" затримали у січні 2023 року. З'ясували, що агенти добровільно погодились надавати інформацію про місця розташування об’єктів енергетичної та критичної інфраструктури Дніпра.

Вони передавали росіянам координати, які окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. Після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати.