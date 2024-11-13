Сам Трамп публично пока не называл своих кандидатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".

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Кто может возглавить переговоры с Россией

Трамп готовится назначить спецпосланника для переговоров с Россией по окончанию войны в Украине. По данным источников "Зеркала недели", основным кандидатом на эту должность является дипломат, юрист и госслужащий Брайан Хук.

В 2021 году он присоединился к Cerberus Capital Management как вице-председатель по глобальным инвестициям. Он также является адъюнкт-профессором в Санфордской школе публичной политики Университета Дьюка.

Напомним, Дональд Трамп вскоре назначит посланника мира, который возглавит переговоры о прекращении войны с Россией. Он должен найти путь к мирному урегулированию. Ожидается, что эта работа будет на волонтерских основах. С 2017 по 2019 год специальным представителем на украинских переговорах был Курт Волкер.