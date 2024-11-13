Сам Трамп публічно поки не називав своїх кандидатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".

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Хто може очолити переговори з Росією

Трамп готується призначити спецпосланця для переговорів з Росією щодо закінчення війни в Україні. За даними джерел "Дзеркала тижня", основним кандидатом на цю посаду є дипломат, юрист та держслужбовець Брайан Хук.

У 2021 році він приєднався до Cerberus Capital Management як віце-голова з глобальних інвестицій. Він також є ад'юнкт-професором у Санфордській школі публічної політики Університету Дьюка.

Нагадаємо, Дональд Трамп незабаром призначить посланця миру, що очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Він повинен знайти шлях до мирного врегулювання. Очікується, що ця робота буде на волонтерських основах. З 2017 по 2019 рік спеціальним представником на українських переговорах був Курт Волкер.