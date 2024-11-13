Якою буде адміністрація Дональда Трампа та можливі призначення розібрав політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу.

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Міністр оборони

З потенційним міністром оборони дуже багато питань. Треба зазначити, що Піт Гегсет ведучий на Fox News й до громадсько-політичної діяльності не мав великого відношення.

Проте людина з безпосереднім військовим досвідом. Людина, яка знає, що таке війна. Людина контроверсійних поглядів,

– зазначив політолог.

"Я думаю, що ці контроверсійні погляди більше будуть стосуватися реформ всередині американської армії, ніж його, наприклад, взаємодії з Україною. Адже це рішення буде приймати Трамп і трошки інші люди, а міністр оборони буде їх виконувати", – зазначив Рейтерович.

Він припустив, що Трамп ще може змінити своє рішення щодо Гегсета й він не дуже довго пропрацює. Адже військова сфера достатньо консервативна й не дуже хоче бачити будь-які зміни.

Якщо прийде нова людина, яка до цього не була в цій системі на керівній посаді, а також немає досвіду політичної чи громадської діяльності, – це буде не дуже добре. Можливо, не буде сприйматися навіть частиною американських генералів. Вони люди достатньо впливові і їх дуже складно буде кудись посунути.

Посада для Маска

Ілон Маск буде очолювати департамент разом з Вівеком Рамасвамі. За словами політолога, це дуже специфічний чоловік – певною мірою політичний фрік. Усе через його поведінку під час виборчої кампанії.

Мені щось закралися такі думки, що цей департамент і Маск на його чолі – пропрацює недовго. Знаєте чому? Тому що йому, якщо дадуть повноваження займатися "різаниною", тобто скорочувати, оптимізувати... Знаючи американську систему, це зіткнеться з колосальною кількістю позовів,

– пояснив Ігор Рейтерович.

Він додав, що уряд ці всі позови не виграє. Адже коли ви починаєте масово звільняти людей, чиновників, то ви ж повинні якось пояснювати, чому це відбувається. Зрозуміло, що можна це робити через призму реорганізації, а не якихось банальних звільнень. Проте значна частина з них може піти до суду. Для Маска ця історія може закінчитися дуже погано

Тут ще є дуже багато питань, як взагалі вся система, яка є, відреагує на такі призначення і спроби Трампа цю систему поміняти.

Є ще один момент. Ідея Трампа та його оточення в тому, що треба поприбирати, а не позвільняти значну частину чиновників. А замість них поставити політично відданих персон. Тобто вони хочуть порушити головний принцип публічної служби, що там повинні працювати кар'єрні службовці. Люди, які не політично вірні, а компетентні. Відповідно Трамп може зіткнутися з дуже серйозним опером, судовими позовами.

Новий радник Трампа

"З поки всіх оголошених можливих призначень, я б найбільшу увагу все ж таки звернув на підтверджене сьогодні призначення радника з питань національної безпеки", – наголосив Рейтерович.

От якраз по Майку Волцу – найменше питань. Адже з одного боку – людина з колосальним безпосереднім військовим досвідом, а з іншого боку конгресмен. Тобто людина, яка має досвід політичної громадської діяльності.