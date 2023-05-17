Ли Хуэй уже прибыл в Киев, после обеда планирует встретиться с Зеленским. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

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Это первая личная встреча президента с высокопоставленным китайским чиновником после начала полномасштабного российского вторжения.

СМИ пишет об ожиданиях Пекина. Ли Хуэй будет обсуждать возможные пути урегулирования войны в Украине во время европейского тура. Он также хочет посетить Польшу, Францию, Германию и Россию.

Обратите внимание! Официально вероятную встречу Зеленского и Ли Хуэя не комментировали. 24 Канал пытается связаться с Офисом Президента, чтобы уточнить информацию.

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