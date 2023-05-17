Лі Хуей вже прибув до Києва, після обіду він планує зустрітись із Зеленським. Про це повідомив високопоставлений український чиновник.

Важливо "Привіз хитрий план": чого чекати від спецпредставника Китаю в Україні

Це перша особиста зустріч президента з високопоставленим китайським чиновником після початку повномасштабного російського вторгнення.

ЗМІ пише про очікування Пекіну. Лі Хуей буде обговорювати можливі шляхи врегулювання війни в Україні під час європейського туру. Він також хоче відвідати Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Зверніть увагу! Офіційно ймовірну зустріч Зеленського та Лі Хуея не коментували. 24 Канал намагається зв'язатись з Офісом Президента, аби уточнити інформацію.

Розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна