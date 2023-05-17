Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, китайська дипломатія може бути підступною та неоднозначною.

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Чому Росія лузер в очах Китаю

Микола Давидюк наголосив, що масовані ракетні обстріли 16 травня, коли до Києва прибув китайський представник, не є випадковістю. У такий спосіб Росія хотіла щось довести Китаю, намагаючись ліквідувати український ЗРК Patriot ракетами типу "Кинджал".

Китайський спецпредставник напише у чат повідомлення своєму керівнику Сі Цзіньпіну , що російська армія, навіть якщо дуже сильно захоче в ногу влучити, то не зможе,

– додав він.

Росіяни вкотре довели, що вони лузери, які можуть цілитися лише в українські дитячі садки та школи. Такі дії значно шкодять іміджу російської армії та, навпаки, підсилюють вагомість українського війська.

"Ми якраз демонструємо військову муштру, точність, загартованість і професійність", – переконаний політолог.

Не виняток, що китайці будуть шукати серед українських воїнів інструкторів, які б змогли б навчити їхніх військових спритності.

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Підступність китайської дипломатії

Микола Давидюк пояснив, що Лі Хуей проведе зустрічі ще в Німеччині, можливо, Бельгії чи Великій Британії, а лише потім попрямує до Росії.

Втім, це не найбільша проблема. Найгостріше наразі питання таємності перемовин. За зачиненими дверима можуть підписуватися та обговорюватися речі, які можуть зашкодити, тож китайці можуть нести реальну загрозу своїми діями.

Китайці везуть хитрий план: публічно він буде виглядати в 10 разів краще, ніж те, що вони запропонували в ООН. Фактично це буде майже український план мінус 10%,

– додав політолог.

Цілком ймовірно, що план буде містити додатковий документ, з огляду на який федералізація може стати найменшою загрозою. Насправді китайці не є найкращими друзями для України, тому для них важлива Росія.

"Після цих перемовин Владімір Путін стане підстилкою Сі Цзіньпіна, причому навіть не для нього, а його собаки, щоб вона на ньому спала", – пожартував політолог.

Китай має визначені формули та комбінації дипломатичних переговорів. Не виняток, що у договорі можуть бути написані деякі пункти дрібним шрифтом та матимуть російські мотиви.

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