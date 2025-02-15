В то же время он добавил, что его оценка относительно этого "сложная". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Келлога на Мюнхенской конференции 15 февраля.

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Кэллог подчеркнул важность остановить убийства

Спецпредставитель Трампа сравнил войну в Украине со Второй мировой.

"Мы в мире на уровне насилия Второй мировой войны. Это насилие на уровне государства", – сказал он.

Келлог заверил, что США и в дальнейшем будут помогать Украине финансово.

Хотя моя оценка и сложная, мы будем продолжать финансировать Украину. Но надо остановить убийства,

– подчеркнул он.

К слову, Кит Келлог считает, что война в Украине должна закончиться менее чем за год. Он публично заявил, что берет 180 дней для привлечения всех сторон к переговорам.

Он отметил, что мир должен быть долговременным, чтобы это обеспечило суверенитет Украины.