Спецрейсы из Канады и Индии: сколько украинцев вернулись домой за сутки

За прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь" оформили на прилет 470 пассажиров. Они прибыли в Украину тремя эвакуационными рейсами из Канады, Индии и Норвегии.

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" измерили пассажирам температуру и опросили о состоянии их здоровья. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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По данным пограничников, ни у кого из них не обнаружили высокой температуры тела или симптомов заболевания ОРВИ.

Все пассажиры выбрали предусмотренный карантин с применением программы "Дій вдома". Они отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один пассажир рейса из Индии решил отправиться на карантин в обсерватор.

Пограничники отметили, что пассажиропоток остается на достаточно низком уровне: за прошлые сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд меньше 13 тысяч человек.

Как работает приложение "Дій вдома"? В течение дня в период 14 дней человек получает до 10 push-уведомлений в приложении "Дій вдома". Пользователю нужно сделать свое фото. В то же время работает геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения, по сути, и будет нарушением режима карантина, то человек вынужден заплатить штраф.



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