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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Спецрейсы из Канады и Индии: сколько украинцев вернулись домой за сутки

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      Пасажирів перевірили на наявність високої температури
      Пасажирів перевірили на наявність високої температури / ДПСУ

      За прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь" оформили на прилет 470 пассажиров. Они прибыли в Украину тремя эвакуационными рейсами из Канады, Индии и Норвегии.

      Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" измерили пассажирам температуру и опросили о состоянии их здоровья. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

      До того Россиянин нарушил условия карантина в Украине и пытался сбежать заграницу

      По данным пограничников, ни у кого из них не обнаружили высокой температуры тела или симптомов заболевания ОРВИ.

      Все пассажиры выбрали предусмотренный карантин с применением программы "Дій вдома". Они отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один пассажир рейса из Индии решил отправиться на карантин в обсерватор.

      Пограничники отметили, что пассажиропоток остается на достаточно низком уровне: за прошлые сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд меньше 13 тысяч человек.

      Как работает приложение "Дій вдома"? В течение дня в период 14 дней человек получает до 10 push-уведомлений в приложении "Дій вдома". Пользователю нужно сделать свое фото. В то же время работает геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения, по сути, и будет нарушением режима карантина, то человек вынужден заплатить штраф.

      порушення карантину
      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Эвакуация украинцев Госпогранслужба
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