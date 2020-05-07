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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Спецрейси з Канади та Індії: скільки українців повернулись додому за добу

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      Пасажирів перевірили на наявність високої температури
      Пасажирів перевірили на наявність високої температури / ДПСУ

      За минулу добу в аеропорту "Бориспіль" оформили на приліт 470 пасажирів. Вони прибули в Україну трьома евакуаційними рейсами з Канади, Індії та Норвегії.

      Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виміряли пасажирам температуру та опитали про стан їхнього здоров'я. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

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      За даними прикордонників, ні в кого з прибулих не виявили високої температури тіла чи симптоми захворювання на ГРВІ.

      Усі пасажири вибрали передбачений карантин із застосуванням програми "Дій вдома". Вони вирушили на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами. Один пасажир рейсу з Гоа вирішив відправитися на карантин в обсерватор.

      Прикордонники зазначили, що пасажиропотік залишається на досить низькому рівні: за минулу добу співробітники Держприкордонслужби оформили на в'їзд і виїзд менше 13 тисяч людей.

      Як працює додаток "Дій вдома"Протягом дня в період 14 днів людина отримує до 10 push-повідомлень в додатку "Дій Вдома". Користувачу потрібно зробити своє фото. Водночас працює геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання додатку, по суті, і буде порушенням режиму карантину, то людина змушена заплатити штраф.

      порушення карантину
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Евакуація українців Держприкордонслужба Новини України
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