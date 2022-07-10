Отмечается, что россию и беларусь объединяет единое видение НАТО, как своего стратегического противника. Поэтому спецслужбы этих стран сотрудничают между собой с целью получения разведданных в отношении членов Североатлантического альянса.

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На попытки вербовки повлияла война в Украине

В VDD отметили, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных чиновников. В частности, тех, кто владеет информацией, содержащей государственные тайны или другие данные, доступные для ограниченного круга лиц.

По оценке VDD, в интересы спецслужб россии и беларуси в настоящее время включено принятие мер в ответ на реакцию Латвии и ее союзников относительно широкомасштабного вторжения россии в Украину, в том числе и наращивание военного потенциала на внешних границах НАТО.

Кроме того, спецслужбы россии и беларуси заинтересованы в любых данных о приграничных районах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания войны в Украине в более масштабное военное противостояние.

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Вместе с тем, белорусская и российская разведки особенно заинтересованы в вербовке чиновников из латвийских самоуправлений, расположенных вблизи восточных границ Латвии и там, где дислоцируются силы стран-союзников.

К слову, 3 июля мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксиньш принял участие в праздновании дня независимости беларуси в ресторане Latgola. В VDD на это отреагировали так:

В нынешней геополитической ситуации участие латвийских государственных и муниципальных должностных лиц в мероприятиях, организованных страной-агрессором россией или ее ближайшим союзником беларусью, не отвечает интересам национальной безопасности Латвии . Такое поведение противоречит осуждающей позиции латвийского государства в отношении преступлений, совершенных россией против Украины и ее народа, и не способствует объединению латвийского общества в этих сложных обстоятельствах,

– заявили в Службе государственной безопасности Латвии.

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