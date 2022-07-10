Зазначається, що росію та білорусь об'єднує єдине бачення НАТО, як свого стратегічного противника. Тому спецслужби цих країн співпрацюють між собою з метою отримання розвідданих стосовно членів Північноатлантичного альянсу.

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На спроби вербування вплинула війна в Україні

У VDD зауважили, що російські та білоруські спецслужби завжди були зацікавлені у вербуванні латвійських державних та муніципальних чиновників. Зокрема тих, хто володіє інформацією, яка містить державні таємниці або інші дані, доступні для обмеженого кола осіб.

За оцінкою VDD, в інтереси спецслужб росії та білорусі нині включено вживання заходів у відповідь на реакцію Латвії та її союзників стосовно широкомасштабного вторгнення росії в Україну, зокрема й нарощування військового потенціалу на зовнішніх кордонах НАТО.

Крім того, спецслужби росії та білорусі зацікавлені у будь-яких даних про прикордонні райони Латвії, які були б корисними для оновлення оперативних планів у випадку переростання війни в Україні у масштабніше військове протистояння.

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Разом з тим білоруська та російська розвідки особливо зацікавлені у вербуванні чиновників з латвійських самоуправлінь, розташованих поблизу східних кордонів Латвії й там, де дислокуються сили країн-союзників.

До слова, 3 липня мер латвійського міста Дауґавпілс Андрій Елксіньш взяв участь у святкуванні дня незалежності білорусі у ресторані Latgola. У VDD на це відреагували так:

У нинішній геополітичній ситуації участь латвійських державних та муніципальних посадових осіб у заходах, організованих країною-агресоркою росією або її найближчим союзником білоруссю, не відповідає інтересам національної безпеки Латвії. Така поведінка протирічить засуджувальній позиції латвійської держави стосовно злочинів, скоєних росією проти України та її народу, і не сприяє об'єднанню латвійського суспільства у цих складних обставинах,

– заявили у Службі державної безпеки Латвії.

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