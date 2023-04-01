Об этом 24 Канала рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов. По его словам, Путин не нуждается в информации о реальном положении дел в России. Это может его погубить.

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Проблема российских спецслужб

Полномасштабное вторжение России началось с надеждой на скорую победу и "теплый прием" украинцев. Такую информацию Владимиру Путину донесли спецслужбы.

Сергей Жирнов объяснил, что спецслужбы в России очень коррумпированы. Кроме того, после распада Советского Союза в спецслужбах остались неинициативные запуганные люди. Все потому, добавил Жирнов, что на протяжении десятилетий в России был целенаправленный "отрицательный" отбор: всех лучших "отстреливали" в этой стране.

Когда Путина брали на работу в КГБ, его сочли вполне нормальным оперработчиком. Теперь же понятно, что его умственные способности, образование и трудоспособность не дотягивали. Его даже не взяли оперработником в разведку,

– отметил Жирнов.

Затем Владимира Путина назначили руководителем ФСБ, правительства и наконец доверили ему руководить целой страной. По словам эксработника КГБ, в России был спрос на среднестатистического советского человека. Жирнов добавил, что если бы этот спрос не сохранялся до сих пор, Путина давно бы свергли с должности.

Сергей Жирнов о посредственности спецслужб России: смотрите видео

Иллюзорное видение Путина

По словам Жирнова, Путин отстроил систему спецслужб таким образом, чтобы все они подчинялись президенту. Впрочем, это не так хорошо для него, как могло показаться.

"Они (спецслужбы – 24 Канал) дают президенту ту информацию, которую он хочет услышать. Если бы он хотел получить от них правду или критическую информацию относительно своего режима, он бы соответственно выстроил эту систему", – подчеркнул Жирнов.

Судя по всему, Путину правдивая информация не требуется. Потому что российского диктатора интересуют те данные, которые могут уложиться в его систему видения мира, он выстроил совершенно искусственную систему, подытожил Жирнов.

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