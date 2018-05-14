Спецслужбы РФ пытались похитить россиянина, который и живет в Украине

Служба безопасности Украины предотвратила попытку российских спецслужб похитить с территории Украины гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Для переправки россиянина на территорию РФ представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковщины во главе с бывшим сотрудником милиции. Злоумышленники периодически работали на территории РФ, ранее уже были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что главарь злоумышленников нанял представителей местного криминалитета за вознаграждение в размере 23 тысяч долларов США.

"С использованием снотворных препаратов, россиянина планировалось переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ", – отмечает СБУ.

Смотрите видео, как СБУ предотвратила попытку похищения гражданина РФ: