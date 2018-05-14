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Спецслужби РФ намагалися викрасти росіянина, який не згоден з політикою Кремля і живе в Україні

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Спецслужби РФ намагалися викрасти росіянина, який не згоден з політикою Кремля і живе в Україні
Спецслужби РФ намагалися викрасти росіянина, який не згоден з політикою Кремля і живе в Україні / Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України запобігла спробі російських спецслужб викрасти з території України громадянина РФ, який у 2014 році переїхав в Україну на знак незгоди із агресивною політикою Кремля.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Для переправлення росіянина на територію РФ представники російських спецслужб найняли групу мешканців Харківщини на чолі із колишнім співробітником міліції. Зловмисники періодично працювали на території РФ, раніше вже були засуджені за насильницькі злочини в Україні та притягувались до адміністративної відповідальності в Росії,
– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ватажок зловмисників найняв представників місцевого криміналітету за винагороду у розмірі 23 тисячі доларів США.

"З використанням снодійних препаратів, росіянина планувалось переправити через державний кордон України на територію Росії для передачі представникам спецслужб РФ", – зазначає СБУ.

 

Дивіться відео, як СБУ запобігла спробу викрадення громадянина РФ:

 

Теги: Новини Росії Служба безпеки України
Джерело: 24 Канал
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