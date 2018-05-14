Порошенко запропонував кожній країні ЄС взяти шефство над містами на Донбасі

Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгію Церетелі ініціативу, щоб кожна країна Європейського союзу підготувала програму шефства щодо окупованої території Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба президента України. На зустрічі обговорено питання безпекової ситуації на Донбасі та необхідні кроки для досягнення прогресу у мирному врегулюванні, зокрема ініціативу з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

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Глава держави запропонував ініціативу, щоб кожна країна ЄС підготувала цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу, сприяючи їхньому відродженню та відновленню інфраструктури,

– йдеться у повідомленні.

Крім цього, на зустрічі наголошено на "необхідності продовження санкцій проти РФ до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, представники Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відмовились надати гарантії безпеки персоналу та спостерігачам Місії ОБСЄ в районі ДФС для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт.