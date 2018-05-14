"Джавелін" в Україні: відома дата, коли їх випробують в Україні

У понеділок, 14 травня, представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що до кінця травня відбудуться випробування американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це вона повідомила під час погоджувальної ради парламенту.

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Також Ірина Луценко додала, що випробування відбудуться також за участю президента України Петра Порошенка.

Надання Україні Javelin підтверджує послаблення позицій Росії на міжнародній арені. Крім того, президент планує до кінця травня взяти участь у випробуваннях цих Javelin на наших полігонах,

– наголосила представник президента.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо про те, що Америка направила в Україну партію протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Працювати з ними українські військові розпочали з 2 травня.