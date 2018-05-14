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"Джавелин" в Украине: известна дата, когда их испытают в Украине

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Стало известно, когда в Украине испытают американские
Стало известно, когда в Украине испытают американские "Джавелины" / Фото из открытых источников

В понедельник, 14 мая, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что до конца мая состоятся испытания американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом она сообщила в ходе согласительного совета парламента.

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Также Ирина Луценко добавила, что испытания состоятся также при участии президента Украины Петра Порошенко.

Предоставление Украине Javelin подтверждает ослабление позиций России на международной арене. Кроме того, президент планирует до конца мая принять участие в испытаниях этих Javelin на наших полигонах,
– отметила представитель президента.

Напомним, 30 апреля стало известно о том, что Америка направила в Украину партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Работать с ними украинские военные начали уже 2 мая, пообещал министр обороны Украины Степан Полторак.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Петр Порошенко Ирина Луценко Джавелин
Источник: 24 Канал
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