Спецслужбы вели Рубана уже давно, но не было команды "фас", – Рыбачук
План Б 22:02, 9 марта 1278 Читати новину українською
О "взрывоопасной ситуации" в Украине – в программе "План Б" рассказал руководитель общественной организации "Центр UA", экс-нардеп и бывший вице-премьер министр Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук.
Смотрите в программе:
Как Украина стала большим каналом контрабанды оружия и наркотиков.
Почему отделить появление Савченко в Украине от Медведчука и Рубана очень трудно.
Какое особое место Путин избрал для Тимошенко.
Больше – смотрите в видео.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии