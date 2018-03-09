Спецслужби вели Рубана вже давно, але не було команди "фас", – Рибачук
План Б 22:00, 9 березня 3024 Читать новость на русском
Про "вибухову ситуацію" в Україні – у програмі "План Б" розповів керівник громадської організації "Центр UA", екс-нардеп та колишній віце-прем'єр міністр України з питань європейської інтеграції Олег Рибачук.
Дивіться у програмі:
Як Україна стала великим каналом контрабанди зброї і наркотиків.
Чому відділити появу Савченко в Україні від Медведчука і Рубана дуже важко.
Яке особливе місце Путін вибрав для Тимошенко.
Більше – дивіться у відео.
Джерело: 24 Канал
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