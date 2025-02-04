Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

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Спецтрибунал для России

На 13-м заседании международной Основной группы старших юридических экспертов были заложены правовые основы специального трибунала, в частности ключевые элементы его устава.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на пресс-конференции по итогам заседания заявил о "существенном прогрессе" в создании трибунала, "который будет иметь значительное влияние на народ Украины в течение следующих поколений".

Сегодня мы стали свидетелями важного прогресса, который будет иметь значительное влияние на народ Украины в течение следующих поколений. Однако, тяжелая работа только начинается. Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не понесет полной ответственности и правосудие не восторжествует,

– подчеркнул он.