Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в соцсети X (ранее твитер). Он отметил, что это важный шаг.

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Важный шаг

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение КМСЕ и поблагодарил всех его членов, которые поддержали этот шаг.

"Это важное решение поручает генеральному секретарю СЕ подготовить необходимые документы для содействия консультациям в Ключевой группе по вопросам трибунала и потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о его фактическом создании", – отметил он.

Кроме этого, очількик МИД Украины добавил, что решение Комитета министров Совета Европы одобряет дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением по финансированию такого трибунала.

Это важный практический шаг на пути к созданию трибунала. Каждый такой шаг приближает нас к доказательству неотвратимости наказания за преступление агрессии против Украины,

– подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба отметил, что сейчас идет работа над запуском трибунала, который будет важным не только для украинцев.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы полноценно работающий трибунал осуществлял это правосудие. Это критично не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, которые стремятся жить в мирном и безопасном мире", – резюмировал дипломат.

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