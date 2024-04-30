Про це повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба у соцмережі X (раніше твітер). Він зазначив, що це важливий крок.

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Важливий крок

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення КМРЄ і подякував усім його членам, які підтримали цей крок.

"Це важливе рішення доручає генеральному секретарю РЄ підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Ключовій групі з питань трибуналу та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення", – зазначив він.

Крім цього, очількик МЗС України додав, що рішення Комітету міністрів Ради Європи схвалює подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо фінансування такого трибуналу.

Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України,

– підкреслив очільник українського МЗС.

Кулеба наголосив, що зараз триває робота над запуском трибуналу, який буде важливим не лише для українців.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб повноцінно працюючий трибунал здійснював це правосуддя. Це критично не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, а й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі", – резюмував дипломат.

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