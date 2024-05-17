Про це пише видання Reuters із посиланням на два джерела, які знайомі із ситуацією.

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У Туапсе зупинився НПЗ після атаки безпілотників

У виданні зазначили, що в ніч проти 17 травня безпілотники влучили у виробничий блок зрідженого нафтового газу, тоді як установка перегонки сирої нафти залишилася неушкодженою.

Під час пожежі не було чорного диму. Це означає, що це було просто спалювання газу,

– заявив співрозмовник Reuters.

Він додав, що з технічного погляду є можливість обійти блок зрідженого газу і перезапустити нафтопереробний завод "відносно скоро".

Там підкреслили, що НПЗ у Туапсе вже призупиняв свою роботу після атаки дронів 25 січня та залишався закритим приблизно на 3 місяці, відновивши роботу тільки наприкінці квітня.

Атака на НПЗ у Туапсе 17 травня: коротко