Про це пише видання Reuters із посиланням на два джерела, які знайомі із ситуацією.
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У Туапсе зупинився НПЗ після атаки безпілотників
У виданні зазначили, що в ніч проти 17 травня безпілотники влучили у виробничий блок зрідженого нафтового газу, тоді як установка перегонки сирої нафти залишилася неушкодженою.
Під час пожежі не було чорного диму. Це означає, що це було просто спалювання газу,
– заявив співрозмовник Reuters.
Він додав, що з технічного погляду є можливість обійти блок зрідженого газу і перезапустити нафтопереробний завод "відносно скоро".
Там підкреслили, що НПЗ у Туапсе вже призупиняв свою роботу після атаки дронів 25 січня та залишався закритим приблизно на 3 місяці, відновивши роботу тільки наприкінці квітня.
Атака на НПЗ у Туапсе 17 травня: коротко
- Вдосвіта 17 травня в Туапсе пролунали потужні вибухи на нафтопереробному заводі.
- Міноборони Росії заявило, що за ніч російська "пе-ве-о" нібито збила 44 дрони над Краснодарським краєм.
- На відео, яке оприлюднювали очевидці, потрапили щонайменше два таких "збитих" дрони над НПЗ у Туапсе на Краснодарщині. На кадрах можна було побачити влучання та пожежу.
- Тим часом оперштаб Краснодарського краю заявляв, що Україна "намагалась" використати 2 БпЛА для атаки на інфраструктуру в Туапсе. Пожежу на заводі назвали "спалахом".