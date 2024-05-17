У мережі з'явилося декілька відео з моментом атаки БпЛА на НПЗ у Туапсе. Тим часом у місцевому оперштабі стверджують, що постраждалих немає.

Дивіться також "Більше 100 БпЛА точно": в яких областях Росії лунали вибухи, які об'єкти зазнали атаки

Як Росія "збила" дрони над Туапсинським НПЗ

Міноборони Росії заявило, що за ніч російська "пе-ве-о" нібито збила 44 дрони над Краснодарським краєм.

На відео потрапили щонайменше два таких "збитих" дронів над НПЗ у Туапсе на Краснодарщині. На кадрах можна побачити влучання та пожежу.

Момент влучання дронів по НПЗ в Туапсе: дивіться відео

Тим часом оперштаб Краснодарського краю заявив, що Україна "намагалась" використати 2 БпЛА для атаки на інфраструктуру в Туапсе. Пожежу на заводі назвали "спалахом".

Внаслідок падіння апарату стався спалах на території НПЗ, спеціальні служби приступили до гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає,

– заявили в місцевому оперштабі.

До слова, міноборони Росії також заявило, що 51 дрон нібито збили над Кримом.

Що відомо про нічні вибухи в Росії