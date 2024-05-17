У мережі з'явилося декілька відео з моментом атаки БпЛА на НПЗ у Туапсе. Тим часом у місцевому оперштабі стверджують, що постраждалих немає.
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Як Росія "збила" дрони над Туапсинським НПЗ
Міноборони Росії заявило, що за ніч російська "пе-ве-о" нібито збила 44 дрони над Краснодарським краєм.
На відео потрапили щонайменше два таких "збитих" дронів над НПЗ у Туапсе на Краснодарщині. На кадрах можна побачити влучання та пожежу.
Момент влучання дронів по НПЗ в Туапсе: дивіться відео
Тим часом оперштаб Краснодарського краю заявив, що Україна "намагалась" використати 2 БпЛА для атаки на інфраструктуру в Туапсе. Пожежу на заводі назвали "спалахом".
Внаслідок падіння апарату стався спалах на території НПЗ, спеціальні служби приступили до гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає,
– заявили в місцевому оперштабі.
До слова, міноборони Росії також заявило, що 51 дрон нібито збили над Кримом.
Що відомо про нічні вибухи в Росії
- Вночі та зранку 17 травня під атаку в Краснодарському краї та Криму потрапили: НПЗ в Туапсі, порт в Новоросійську, термінал "Транснафта", нафтовий термінал, підстанція у Севастополі.
- Міноборони Росії заявило, що ППО "знищила та перехопила" 102 безпілотники над країною та окупованим Кримом.