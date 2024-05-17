В сети появилось несколько видео с моментом атаки БпЛА на НПЗ в Туапсе. Между тем в местном оперштабе утверждают, что пострадавших нет.
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Как Россия "сбила" дроны над Туапсинским НПЗ
Минобороны России заявило, что за ночь российская "пе-ве-о" якобы сбила 44 дрона над Краснодарским краем.
На видео попали по меньшей мере два таких "сбитых" дронов над НПЗ в Туапсе на Краснодарщине. На кадрах можно увидеть попадание и пожар.
Момент попадания дронов по НПЗ в Туапсе: смотрите видео
Между тем оперштаб Краснодарского края заявил, что Украина "пыталась" использовать 2 БпЛА для атаки на инфраструктуру в Туапсе. Пожар на заводе назвали "вспышкой".
В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет,
– заявили в местном оперштабе.
К слову, минобороны России также заявило, что 51 дрон якобы сбили над Крымом.
Что известно о ночных взрывах в России
- Ночью и утром 17 мая под атаку в Краснодарском крае и Крыму попали: НПЗ в Туапси, порт в Новороссийске, терминал "Транснефть", нефтяной терминал, подстанция в Севастополе.
- Минобороны России заявило, что ПВО "уничтожила и перехватила" 102 беспилотника над страной и оккупированным Крымом.