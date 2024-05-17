Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.

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В Туапсе остановился НПЗ после атаки беспилотников

В издании отметили, что в ночь на 17 мая беспилотники попали в производственный блок сжиженного нефтяного газа, тогда как установка перегонки сырой нефти осталась неповрежденной.

Во время пожара не было черного дыма. Это означает, что это было просто сжигание газа,

– заявил собеседник Reuters.

Он добавил, что с технической точки зрения есть возможность обойти блок сжиженного газа и перезапустить нефтеперерабатывающий завод "относительно скоро".

Там подчеркнули, что НПЗ в Туапсе уже приостанавливал свою работу после атаки дронов 25 января и оставался закрытым примерно на 3 месяца, возобновив работу только в конце апреля.

Атака на НПЗ в Туапсе 17 мая: кратко