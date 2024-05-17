Россияне отчитались о более, чем сотне “сбитых” беспилотников. Впрочем, спутниковые снимки и видео, которые сливали в сеть местные, свидетельствуют о другом. Российским объектам нефтепереработки было этой ночью несладко.

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Пожар нефтебазы в Кирилловке было видно из космоса

Под удары дронов попали объекты вражеского НПЗ как в самом Новороссийске, так и в его окрестностях. Горели и нефтяные емкости в Кирилловке, расположенной к северо-западу от Новороссийска, пожар был виден на спутниковом снимке. Телеграм-канал "Крымский ветер" тоже подтверждает попадание по НПЗ в Кирилловке. Метка пожара действительно совпадает с емкостями нефтебазы.

Пожар на нефтехранилище было видно из космоса / Фото "Крымский ветер"

Впрочем, аналитики отмечают, что остальные метки в Новороссийске нельзя считать корректными подтверждениями, поскольку там тепловые отметки через день. Они связаны с техническими процессами на тамошних предприятиях.

Кирилловка на северо-западе от Новороссийска / Фото Special Kherson Cat

Что известно о последних ударах по объектам в глубине России