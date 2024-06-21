Журналисты и общественность уже ознакомились с текстом соответствующей методички (по материалам, что были опубликованы на телеграм-канале "Политическийтреш"), пишет 24 Канал. В то же время эту ситуацию прокомментировал и украинский военный Алексей "Сталкер".

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О чем шла речь в методичке и кто ее распространял

Первое, на что обращают внимание журналисты – притворный "патриотизм". "Следует предостеречь от завышенных ожиданий, потому что "Саммит мира" – собственно мира нам не принесет. Три вопроса вынесенные на его рассмотрение не предусматривают ни мира, ни даже перемирия, или остановки войны против Украины", – говорится в публикации. И это скорее откровенный вред национальным интересам в условиях войны.

Вторая мысль – это распространение российских нарративов о "легитимности" президента Зеленского. И имеет она такой вид: "На Банковой имеют расчет, что "Саммит мира" подтвердит легитимность Президента Владимира Зеленского и будет соответствовать его амбициям стать "мировым лидером".

Третье – при описании результата Саммита, подчеркнута исключительная значимость Петра Алексеевича и партии. "Результат "Саммита мира" был бы более впечатляющим, если бы власть отказалась от партийного эгоизма и привлекла к его подготовке все дипломатические силы, в том числе от "Европейской Солидарности".

Однако эта методичка – далеко не все.

Последние недели улицы украинских городов и столицы заполонили борды с рекламой фонда Порошенко. Принимая во внимание обедневший во время войны рекламный рынок страны, это неплохой "подъем" для владельцев рекламных плоскостей! По мнению экспертов, стоимость такой рекламной кампании составляет несколько миллионов гривен. Но уместен ли такой пиар на ВСУ лидера "Европейской солидарности"?

– пишет украинский военный Алексей "Сталкер".



Биг-борды с политической рекламой Порошенко / Фото предоставлено 24 Каналу

"Биг-борды с политической рекламой Порошенко захватили всю страну. На них он пиарит себя и свой фонд, показывая как сильно он помогает армии. Сотни бордов только в одном Киеве, но зачем такое количество, уже выборы начались? Бюджет этой пиар-акции миллионы гривен, очень странно, почему другие крупные фонды так не делают? Может они чего-то не знают или не понимают, как надо пиариться на помощи ВСУ, чтобы на выборах победить...", – пишет военный.

По словам “Сталкера”, пиар Порошенко на ВСУ выглядит циничным:

Мне реально тяжело осознать, зачем лидеру "Евросолидарности" выбрасывать миллионы на рекламу себя, если и так все помнят, что он с кумом Свинарчуком нормально так заработал деньжат на оборонке, даже Медведчуку пришлось трубу отдать, чтобы тот не скучал без денег. Так цинично это выглядит, что с одной стороны грабил страну продолжение 20 лет на разных должностях, а сейчас ездишь с десятками камер, чтобы показать какой ты "волонтер",

– отмечает защитник.



Биг-борды с политической рекламой Порошенко / Фото предоставлено 24 Каналу

По его словам, помощь фронту можно оказывать и без пиар-кампании и спекуляции на ВСУ.

"Понятно, что Порошенко уже мечтает о выборах, но пиарится на армии, чтобы потом снова прийти и грабить эту армию – это же смешно. Попробуй без рекламы и камер просто купить дронов, как это делают другие крупные фонды, а мы попробуем поверить, что ты это делаешь без политической выгоды", – резюмирует военный.