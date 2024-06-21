Журналісти та громадськість вже ознайомилися з текстом відповідної методички (за матеріалами, опублікованими на телеграм-каналі "Політичнийтреш", ж), пише 24 Канал. Водночас цю ситуацію прокоментував і український військовий Олексій "Сталкер".

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Про що йшлося в методичці та хто її поширював

Перше, на що звертають увагу журналісти – вдаваний "патріотизм". "Слід застерегти від завищених очікувань, бо "Саміт миру" – власне миру нам не принесе. Три питання винесені на його розгляд не передбачають ні миру, ні навіть перемир’я, чи зупинки війни проти України", – йдеться в публікації. Та це радше відверта шкода національним інтересам в умовах війни.

Друга думка – це поширення російських наративів про "легітимність" президента Зеленського. І має вона такий вигляд: "На Банковій мають розрахунок, що "Саміт миру" підтвердить легітимність Президента Володимира Зеленського та буде відповідати його амбіціям стати "світовим лідером".

Третє – при описі результату Самміту, підкреслена виняткова значимість Петра Олексійовича і партії. "Результат "Саміту миру" був би більш вражаючим, якби влада відмовилась від партійного егоїзму і залучила до його підготовки всі дипломатичні сили, у тому числі від "Європейської Солідарності".

Однак ця методичка – далеко не все.

Останні тижні вулиці українських міст і столиці заполонили борди із рекламою фонду Порошенка. Беручи до уваги збіднілий у час війни рекламний ринок країни, це непоганий "підйом" для власників рекламних площин! На думку експертів, вартість такої рекламної кампанії складає кілька мільйонів гривень. Та чи доречним є такий піар на ЗСУ лідера "Європейської солідарності"?

– пише український військовий Олексій “Сталкер”.



Біг-борди з політичною рекламою Порошенка / Фото надане 24 Каналу

"Біг-борди з політичною рекламою Порошенка захопили всю країну. На них він піарить себе та свій фонд, показуючи як сильно він допомагає армії. Сотні бордів тільки в одному Києві, але нащо така кількість, вже вибори почалися? Бюджет цієї піар-акції мільйони гривень, дуже дивно, чому інші великі фонди так не роблять? Може вони чогось не знають або не розуміють, як треба піаритися на допомозі ЗСУ, щоб на виборах перемогти…", – пише військовий.

За словами “Сталкера”, піар Порошенко на ЗСУ виглядає цинічним:

Мені реально тяжко усвідомити, навіщо лідеру "Євросолідарності" викидати мільйони на рекламу себе, якщо і так всі пам’ятають, що він з кумом Свинарчуком нормально так заробив грошенят на оборонці, навіть Медведчуку довелося трубу віддати, щоб той не сумував без грошей. Так цинічно це виглядає, що з однієї сторони грабував країну продовж 20 років на різних посадах, а зараз їздиш з десятками камер, щоб показати який ти "волонтер",

– зазначає захисник.



Біг-борди з політичною рекламою Порошенка / Фото надане 24 Каналу

За його словами, допомогу фронту можна надавати і без піар-кампанії та спекулюванні на ЗСУ.

"Зрозуміло, що Порошенко вже мріє про вибори, але піариться на армії, щоб потім знову прийти і грабувати цю армію – це ж смішно. Спробуй без реклами та камер просто купити дронів, як це роблять інші великі фонди, а ми спробуємо повірити, що ти це робиш без політичної вигоди", – резюмує військовий.