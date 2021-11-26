В Офисе Президента считают, что компания ДТЭК ведет себя по-разному на европейском и украинском рынках и пытается "играть не по правилам". Об этом в комментарии 24 канала рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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ДТЭК ведет спекулятивную политику

Михаил Подоляк заявил, что невозможно спекулировать на украинском рынке и распространять панику и фейки на телеканалах, намекая на олигарха Рината Ахметова.

Политика и в особенности спекулятивная политика прямо бьет по экономике. Особенно по экономике того, кто активно пытается влиять на политику, ведь это прямая взаимосвязь. Нельзя выводить в эфир скандалистов, лживо рассказывающих о якобы "начале войны прямо завтра" и абсолютно никогда не отвечавших за свои глупые слова. Нельзя пугать общество постоянно,

– заявил Подоляк.

Также советник главы Офиса Президента подчеркнул, что бизнес не может влиять на политику, потому что это негативно повлияет на него. Подоляк напомнил, что об этом и не раз вспоминал Зеленский.

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