В Офісі Президента вважають, що компанія ДТЕК поводить себе по-різному на європейському та українському ринках та намагається "грати не за правилами". Про це у коментарі 24 каналу розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

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ДТЕК веде спекулятивну політику

Михайло Подоляк заявив, що неможливо спекулювати на українському ринку та поширювати паніку й фейки на телеканалах, натякаючи на олігарха Ріната Ахметова.

Політика і особливо спекулятивна політика прямо б'є по економіці. Особливо по економіці того, хто активно намагається впливати на політику, адже це прямий взаємозв'язок. Не можна виводити в ефір скандалістів, які брехливо розповідають про нібито "початок війни прямо завтра" і які абсолютно ніколи не відповідали за свої дурні слова. Не можна лякати суспільство постійно,

– заявив Подоляк.

Також радник голови Офісу Президента наголосив, що бізнес не може впливати на політику, бо це негативно вплине на нього. Подоляк нагадав, що про це і неодноразово згадував Зеленський.

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