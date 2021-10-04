Помогли звезде местные правоохранители. Они как раз ехали во Львов, поэтому и согласились подвезти Осадчую до железнодорожного вокзала. Об этом она сама рассказала в инстаграме, но впоследствии удалили эти сторис.

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Негативная реакция поклонников телеведущей

Когда ведущая поделилась этой историей в сети, пользователи отреагировали крайне неоднозначно. Большинство поклонников не понимали, почему ее сопровождали правоохранители, еще и под звуки сирен. Впоследствии в патрульной полиции Львова объяснили, что полицейские как раз заканчивали дежурство. В тот момент к ним подошли представители "Світського життя" и попросили о помощи, поэтому они и согласились.

Осадчая хотела успеть в Киев, чтобы покормить сына

Ведущая попросила прощения у всех, у кого этот пост вызвал возмутительную реакцию. Она подчеркнула, что правоохранители помогли ей не пропустить поезд после съемки, которая затянулась до поздней ночи.

Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша,

– пояснила Осадчая.

И добавила, что альтернативных вариантов, как попасть на поезд вовремя, не было. Ведь на съемках в Трускавце пришлось задержаться. Подытоживая все сказанное, она еще раз извинилась и подчеркнула, что спешка кормящей мамы с работы не должна была стать скандалом.

Обратите внимание! Самый младший сын Екатерины Осадчей появился на свет 19 августа. Поездка в Трускавец – ее первая командировка почти за 2 месяца после его рождения.