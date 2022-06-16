Достаточно дипломатично, однако вместе с тем и жестко Сергей Кислица прокомментировал поведение Небензи в эфире всеукраинского телемарафона. Он вспомнил, что последний раз Небензя "давал деру" даже не от него, а от главы Евросовета Шарля Мишеля.
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Небензя удирал от правды, которую озвучивал Шарль Мишель
Шарль Мишель обратился к послу Небензи и, глядя ему в глаза, отрицать его ложь. Небензя демонстративно, театрально вскочил и вместе со своими приспешниками скрылся из зала заседания Совбеза ООН,
– вспомнил Кислица.
Украинский дипломат считает, что это был продуманный шаг, который должен показать странам третьего мира, что ЕС, как это позиционирует Россия, является каким-то "порождением зла".
Небензя выборочно цитировал интервью
Еще один пример недостойного поведения российского представителя, вспомнившего Кислица, – это цитирование Небензея текста интервью на русском языке, опубликованное издание Meduza.
Он начал говорить о том, что сама глава местных властей подтвердила, что российские солдаты якобы оказывают гуманитарную помощь жителям. Я был так возмущен, что мне ничего другого не осталось, как дочитать завершение этой цитаты,
– рассказал Кислица.
На самом деле, женщина сказала, что российские военные передавали в подвалы еду, а после этого бросали гранаты. На таком контрасте между оккупантами и нашими защитниками, Кислица поблагодарил каждого украинского солдата за оборону родной земли и жизнь всех украинцев.
Это – спикер дьявола, – Кислица о Небензе
В интервью Independent Кислица был еще более категоричен. Он отметил, что Небензя является "глаголом дьявола", ведь публично оправдывает совершенно неспровоцированное вторжение России в Украину.
Украинский представитель при ООН называет позицию россиян жалкой и говорит, что не имеет сочувствия к мужчине, сидящему напротив во время заседаний в штаб-квартире Организации Объединенных наций.
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Точные высказывания Сергея Кислицы о России:
- Кислица заявил, что Украина платит самую высокую цену за свое существование и безопасность Европы. Он отметил, что Путин и его окружение могут надевать тяжелые золотые кресты, однако от наказания их это не спасет.
- Также Кислица высмеял Небензю, решившего процитировать фейковую рекламу KFC на заседании Совбеза ООН. Украинский представитель отметил, что Небензя снова "попал в штангу".
- Украинский дипломат отмечал, что любые уступки России, о которых просят определенные "благодетели", ничем хорошим не завершатся, а лишь приведут к новой войне.
- Кислица напомнил, как ужасно относилась к украинскому народу советская власть, а потом и сама Россия.
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