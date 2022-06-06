Такое мнение озвучил представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время выступления 6 июня, передает 24 канал.

Важно будете содержать 13 миллионов переселенцев, - долж тем, кто предлагает Украине идти на уступки

Для России не должно быть уступок

Кислица заявил, что любые уступки только приведут к новой войне и никак не закончат с вооруженной агрессией России против Украины. Новая война, напротив, будет иметь такой же масштаб насилия. В этом контексте представитель Украины в ООН напомнил, что наша страна и ее граждане неоднократно были жертвами разрушений, вызванных советской властью, а затем и самой России. Ключевые из них:

вторжение большевиков,

геноцид украинского народа 1932 – 1933 годов, во время которого до 10 миллионов украинцев умерли от голода,

вторжение советской армии на территорию западной Украины в 1939 году,

события Второй мировой войны, когда советские войска, отступая, сжигали украинские земли,

принудительная русификация украинцев,

вторжение в 2014 году и 8 долгих лет войны.

И вот полномасштабное вторжение России в Украину, заставившее миллионы украинцев бежать за границу, а несколько миллионов были депортированы в Россию. А украинских детей насильственно усыновляют россияне,

– констатировал Кислица.

Он напомнил, что это многочисленные нарушения международного права со стороны России.

"77 лет назад человечество объединилось в своей борьбе, чтобы уничтожить зло. Десятки миллионов отдали жизнь за то, чтобы мы поняли: уступки агрессорам не дают результат. История повторяется, если ее уроки не были усвоены. Я надеюсь, что это не о нас», – добавил представитель Украины в ООН.

О каких уступках говорится

Едва ли не самое громкое заявление по поводу территориальных уступок со стороны Украины для России прозвучало из уст бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Именно он и заявил о необходимости Украины уступить территории , чтобы Россия не проиграла эту войну. Тогда поражение отвратит Россию от Европы и приблизит к Китаю.

На это заявление Киссинджера отреагировал президент Украины Владимир Зеленский , который возмутился тем фактом, что что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит о необходимости учитывать его интересы. И при этом упускаются интересы миллионов людей, проживающих на оккупированной территории.

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Что еще сказал Кислица в ООН

Важно, чтобы представители России продолжали появляться на заседаниях Совбеза ООН. Ведь это и другие досудебные заседания записываются. Следовательно, все, что здесь говорят сообщники Владимира Путина, могу и будет использовано в суде против них.

Армия России использует варварские методы на временно оккупированных территориях, являющихся геноцидом украинского народа.

Для возобновления экспорта зерна Черным морем руководство Украины настаивает на отводе российских военно-морских сил из украинских портов и требует гарантий ненападения на торговые конвои. Именно наращивание давления, а не преждевременные и неоправданные благодарности должны стать международным ответом на обещания России.

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